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Miércoles, 6 de mayo de 2026

Clima en el AMBA: el pronóstico para este miércoles 6 de mayo

Se esperan tormentas durante toda la jornada y la máxima llegará a los 23 grados.

Redacción FMQ

Este miércoles en la Ciudad y sus alrededores estará inestable. Según informó el Servicio Meterológico Nacional (SMN), se esperan temperaturas que irán de los 19 a los 23 grados, con viento del noreste y tormentas durante toda la jornada. Por la noche, se espera que tengan más intensidad.

El jueves se mantendrá el mal tiempo. Podrían registrarse chaparrones y tormentas fuertes a partir de la madrugada y lluvias aisladas por la tarde. Soplarán vientos fuertes, con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora. En tanto que las temperaturas irán entre los 16 y 20 grados.

El viernes estará ventoso, pero sin lluvias. La mínima será de 8 grados, la máxima de 14 grados y podrían registrarse ráfagas de hasta 60 kilómetros por hora.

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