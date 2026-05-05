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Martes, 5 de mayo de 2026

Ciclogénesis en puerta: alerta en la región por lluvias, ráfagas intensas y caída de temperatura

El AMBA se prepara para días complicados, con el peor escenario entre jueves y viernes.

Redacción FMQ

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), incluida Quilmes, se encamina a una semana marcada por la inestabilidad climática debido al desarrollo de un proceso de ciclogénesis, un fenómeno que generará lluvias persistentes, tormentas y fuertes ráfagas de viento.

El cambio en las condiciones comenzará a sentirse el miércoles, cuando, pese a una temperatura máxima cercana a los 24 grados, aumentará de manera significativa la probabilidad de precipitaciones hacia la tarde y la noche. En ese período empezará a formarse un sistema de baja presión, clave en este tipo de eventos meteorológicos.

A medida que avance la jornada, los vientos del sector este se intensificarán y se registrará una caída de la presión atmosférica en una amplia zona que incluye a las provincias de Buenos Aires, Córdoba y La Pampa. Este escenario favorecerá la aparición de lluvias y tormentas de variada intensidad.

El jueves y el viernes serán los días más complejos. Para el jueves se espera un panorama inestable durante toda la jornada, con una temperatura máxima que no superará los 20 grados y una mínima de 16.

A prepararse para las bajas temperaturas

En tanto, el viernes llegará con un descenso térmico más marcado: la máxima apenas alcanzará los 15 grados y la mínima caerá hasta los 8, consolidando un cambio rotundo en el ambiente.

Además, hacia el cierre de la semana cobrarán fuerza los vientos del sur y sudoeste. Se prevén ráfagas de entre 32 y 41 kilómetros por hora durante el jueves, mientras que el viernes podrían intensificarse y alcanzar velocidades de entre 51 y 59 kilómetros por hora en la región.

Frente a este panorama, se recomienda a la población mantenerse atenta a las actualizaciones del pronóstico y tomar precauciones, especialmente por la posibilidad de tormentas fuertes, vientos intensos y el brusco descenso de temperatura que afectará a Quilmes y al conjunto del AMBA.

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