Florencio Varela: detienen a un comisario y cuatro policías por extorsión

El comisario a cargo de la Seccional 1ª de Florencio Varela y cuatro efectivos del Gabinete de Investigaciones fueron detenidos en el marco de una causa que investiga una presunta extorsión ocurrida el pasado 2 de mayo.

La investigación se inició a partir de una denuncia que derivó en la intervención de la Unidad Fiscal de Instrucción N° 2, a cargo del fiscal Federico Pagliuca, con la participación de personal de Asuntos Internos, que llevó adelante las medidas dispuestas por la Justicia.

Según consta en el expediente, el hecho tuvo lugar en la zona de la avenida Jorge Novak y Aniceto Díaz, donde un vecino fue interceptado por efectivos policiales que se desplazaban tanto en un móvil identificado como en un vehículo particular. En ese contexto, los agentes realizaron una inspección vinculada a una supuesta investigación por robo de cableado y detectaron material de cobre en poder del hombre, que habría sido adquirido en una chatarrería.

De acuerdo a la denuncia, tras el procedimiento, los efectivos le habrían exigido dinero a la víctima a cambio de evitar consecuencias judiciales. Esta situación motivó la inmediata intervención de la fiscalía, que avanzó con la investigación y ordenó la aprehensión del personal involucrado.

Entre los detenidos se encuentran el titular de la comisaría, Edgardo Oviedo; el jefe del Gabinete Táctico Operativo (GTO), Diego Benítez; y los efectivos Claudio Roldán, Alexis Lugo y Lucas Ignacio, todos imputados en el marco de la causa por robo agravado.