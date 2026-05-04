Ariel Kippes: "Son bachecitos que tenemos en el campeonato"

En diálogo con Radio FMQ, Ariel Kippes expresó qué vio del encuentro de Quilmes ante Chacarita: "Ellos hicieron tiempo, sabemos que hay cosas por mejorar y entendemos también al hincha. Estos son bachecitos que tenemos en el campeonato, seguiremos trabajando para conseguir los resultados".

Asimismo, el capitán en la noche de hoy, dijo: "Tuvimos algunas situaciones en el primer tiempo, el partido se hizo chato y fue lo que propusieron ellos. Vino un equipo que se dedicó a hacer tiempo".

"El hincha y nosotros esperamos obtener los tres puntos, las que antes entraban ahora las ataja el arquero o pegan en el palo, ahora hay que ir a Santiago del Estero a buscar el resultado. Estas son cosas que tenemos que mejorar, hoy no se dio y debemos seguir trabajando", finalizó el zaguero.