Quilmes impulsa un nuevo polideportivo con pileta semiolímpica

La Municipalidad de Quilmes oficializó el llamado a una nueva licitación pública para la construcción de un polideportivo en el barrio Santo Domingo, un proyecto que incluirá una pileta semiolímpica y demandará una inversión total superior a los 5 mil millones de pesos, equivalente a unos 3,5 millones de dólares.

De concretarse, el distrito sumará su tercera pileta municipal, en el marco de una política orientada a fortalecer la infraestructura deportiva y ampliar el acceso a espacios recreativos en distintos puntos de la ciudad. La iniciativa forma parte del plan bianual 2026-2027 presentado por la gestión local en la Universidad Nacional de Quilmes.

Dos licitaciones para una obra clave

El proyecto fue dividido en dos procesos licitatorios. Por un lado, la Licitación Pública N° 28/2026 contempla la construcción de la pileta semiolímpica, con un presupuesto oficial de $3.273.577.421. Los pliegos podrán retirarse hasta el 14 de mayo, la recepción de ofertas se extenderá hasta el 15 y la apertura de sobres se realizará el 18 de mayo a las 11 en la Secretaría de Hacienda, ubicada en Alberdi 500.

El valor del pliego fue fijado en $16.367.887, que deberá abonarse en la Tesorería Municipal, mientras que la documentación se retira en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra Pública.

Por otro lado, la Licitación Pública N° 30/2026 corresponde a la construcción del polideportivo, con un presupuesto oficial de $1.902.091.372,71. En este caso, el plazo para adquirir pliegos vence el 15 de mayo, la recepción de ofertas será hasta el 18 y la apertura se llevará a cabo el 19 de mayo a las 10.

El costo del pliego asciende a $9.510.457 y también deberá gestionarse en dependencias municipales.

Más espacios para el deporte y la comunidad

La obra apunta a consolidar una red de polideportivos con servicios acuáticos en Quilmes, en un contexto donde la demanda de estos espacios viene en crecimiento en distintos barrios.

Desde el municipio destacan que el nuevo complejo no solo permitirá ampliar la oferta deportiva, sino también generar un punto de encuentro comunitario, promoviendo la actividad física, la inclusión y el acceso a propuestas recreativas de calidad para vecinos y vecinas de la zona.