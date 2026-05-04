Cruce en rojo, choque y fuga en Solano: tres mujeres resultaron lesionadas

Tres mujeres resultaron heridas luego de que la camioneta en la que circulaban fuera embestida por un automóvil que cruzó un semáforo en rojo y se dio a la fuga. El hecho ocurrió este domingo por la mañana en la calle 893, entre 850 y 851, en San Francisco Solano.

Según informaron fuentes del caso, el impacto se produjo cuando el vehículo infractor ignoró la señal de tránsito y colisionó contra la camioneta en la que viajaban las víctimas. A raíz del choque, las tres mujeres sufrieron diversas lesiones y debieron ser asistidas por personal de emergencia.

En tanto, el conductor de la camioneta resultó ileso, pese a la violencia del impacto. Tras el siniestro, el automovilista responsable escapó del lugar, pero fue localizado y detenido poco tiempo después por las autoridades.