Menú
Radio en vivo
Martes, 5 de mayo de 2026

Dramático incendio en Quilmes Centro: una mujer quedó atrapada y fue rescatada

El fuego se habría iniciado por una vela en una vivienda de Guido y Sarmiento. La víctima pidió auxilio desde el balcón y fue asistida por bomberos.

Redacción FMQ

Un dramático incendio se registró este mediodía en una vivienda ubicada en la calle Guido casi esquina Sarmiento, en Quilmes Centro, donde una mujer debió ser rescatada tras quedar atrapada en el interior del domicilio.

El siniestro generó un amplio operativo de emergencia que incluyó la intervención de bomberos, efectivos policiales y personal del SAME. Además, se dispuso el corte del tránsito en la zona para facilitar el trabajo de los equipos de rescate.

Según las primeras informaciones, el foco ígneo se habría originado a partir de una vela dentro de la vivienda. La propietaria del inmueble quedó imposibilitada de salir por sus propios medios y pidió auxilio desde el balcón del primer piso, en una escena de fuerte tensión.

El alerta fue dado por albañiles que trabajaban en una obra frente al lugar, quienes advirtieron la situación. En paralelo, un electricista que pasaba por la zona intentó asistir a la mujer colocando una escalera para facilitar su evacuación.

Finalmente, la rápida intervención de los bomberos permitió concretar el rescate. La mujer presentaba síntomas de intoxicación por inhalación de humo y fue asistida en el lugar por personal médico.

Durante el operativo también colaboraron efectivos policiales y personal de guardavidas, mientras continuaban las tareas de extinción del fuego en la vivienda.

Esta nota habla de:
1
La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"
Noticias

La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"

2
Joaquín Levinton cruzó a una periodista en la mesa de Mirtha y el momento se volvió viral
Noticias

Joaquín Levinton cruzó a una periodista en la mesa de Mirtha y el momento se volvió viral

3
¿Alguien puede pensar en Colapinto? Ángela Torres reveló la traición de Maia Reficco por un hombre que rompió su amistad
Noticias

¿Alguien puede pensar en Colapinto? Ángela Torres reveló la traición de Maia Reficco por un hombre que rompió su amistad

4
"¿Cómo te vas a reír de una jubilada?": polémica viral entre Coscu y Galperin
Noticias

"¿Cómo te vas a reír de una jubilada?": polémica viral entre Coscu y Galperin

5
Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"
Noticias

Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"

Últimas noticias de Quilmes