Dramático incendio en Quilmes Centro: una mujer quedó atrapada y fue rescatada

Un dramático incendio se registró este mediodía en una vivienda ubicada en la calle Guido casi esquina Sarmiento, en Quilmes Centro, donde una mujer debió ser rescatada tras quedar atrapada en el interior del domicilio.

El siniestro generó un amplio operativo de emergencia que incluyó la intervención de bomberos, efectivos policiales y personal del SAME. Además, se dispuso el corte del tránsito en la zona para facilitar el trabajo de los equipos de rescate.



Según las primeras informaciones, el foco ígneo se habría originado a partir de una vela dentro de la vivienda. La propietaria del inmueble quedó imposibilitada de salir por sus propios medios y pidió auxilio desde el balcón del primer piso, en una escena de fuerte tensión.

El alerta fue dado por albañiles que trabajaban en una obra frente al lugar, quienes advirtieron la situación. En paralelo, un electricista que pasaba por la zona intentó asistir a la mujer colocando una escalera para facilitar su evacuación.

Finalmente, la rápida intervención de los bomberos permitió concretar el rescate. La mujer presentaba síntomas de intoxicación por inhalación de humo y fue asistida en el lugar por personal médico.

Durante el operativo también colaboraron efectivos policiales y personal de guardavidas, mientras continuaban las tareas de extinción del fuego en la vivienda.