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Miércoles, 6 de mayo de 2026

Jubilados protestan frente al PAMI Quilmes por falta de atención médica

Entre los principales puntos de la protesta se encuentran el paro de médicos de cabecera, la quita de medicamentos, las demoras en la entrega de prótesis y la falta de turnos para la atención médica.

Redacción FMQ

Centros de jubilados y adultos mayores convocaron a una "juntada" para este miércoles a las 10 frente a la sede del PAMI, ubicada en la calle Andrés Baranda 1265, en reclamo por diversas problemáticas que afectan la atención de los afiliados.

Entre los principales puntos de la protesta se encuentran el paro de médicos de cabecera, la quita de medicamentos, las demoras en la entrega de prótesis y la falta de turnos para la atención médica. Según expresaron los organizadores, la situación genera preocupación y dificultades crecientes para acceder a prestaciones básicas de salud.

La convocatoria busca visibilizar estos reclamos y exigir respuestas urgentes por parte de las autoridades, en un contexto donde los jubilados y adultos mayores denuncian un deterioro en la calidad del servicio.

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