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Miércoles, 6 de mayo de 2026

Se viene un finde largo en mayo: cuándo cae el 25 y cómo se paga

El feriado es inamovible y quienes trabajen deberán cobrar el doble.

Redacción FMQ

El próximo 25 de mayo, día en que se conmemora la Revolución de Mayo, caerá lunes en 2026, lo que habilita un fin de semana largo ideal para quienes planean una escapada o simplemente descansar.

Según el calendario oficial difundido por la Jefatura de Gabinete de Ministros, se trata de un feriado inamovible, por lo que no puede trasladarse a otra fecha. Al coincidir con el inicio de la semana, se suma al sábado 23 y domingo 24, generando un descanso de tres días consecutivos.

Cómo se paga si trabajás el feriado

De acuerdo a la Ley de Contrato de Trabajo 20.744, los feriados nacionales se rigen por las normas del descanso dominical. Esto implica que quienes deban trabajar el 25 de mayo deben cobrar el doble de una jornada habitual.

La normativa busca garantizar el derecho al descanso y compensar económicamente a quienes cumplen tareas en una fecha patria clave del calendario argentino.

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