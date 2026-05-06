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Miércoles, 6 de mayo de 2026

Banda juvenil detenida tras robar un auto en Bernal

Son cuatro los implicados, tres menores. Habían amenazado a la víctima simulando estar armados.

Redacción FMQ

Cuatro malvivientes, entre ellos tres menores de edad, fueron detenidos en las últimas horas  en Bernal acusados de protagonizar el robo de un auto.

El hecho ocurrió en la intersección de Cramer y Álvarez, cuando la víctima se encontraba a pocas cuadras, detenido frente a un establecimiento educativo al que asiste su hijo. En ese momento, fue sorprendido por los cuatro implicados (23, 16 y 14 años), quienes lo intimidaron simulando portar un arma de fuego oculta entre sus prendas y le sustrajeron su Peugeot 2008 blanco.

Banda juvenil detenida tras robar un auto en Bernal

Tras el asalto, y gracias al alerta al 911 y los pedidos de auxilio de la víctima y vecinos, se desplegó un operativo que permitió la rápida intervención del personal policial. En primera instancia, un efectivo logró aprehender en el lugar a uno de los jóvenes, mientras que los otros tres sospechosos escaparon.

Sin embargo, minutos después y a partir de un alerta radial, efectivos del Comando de Patrullas Quilmes lograron interceptar a los restantes implicados en la zona de Lomas de Zamora y General Roca. Todos fueron trasladados a la Comisaría 8ª, donde la víctima los reconoció al momento de radicar la denuncia.

Ya en sede policial, se constató que uno de ellos registraba dos pedidos de paradero activo: uno de noviembre de 2025 solicitado por la UFI Nº 16 en una causa por robo, y otro de febrero de 2026 emitido por el Juzgado de Garantías del Joven Nº 1 de Berazategui por robo agravado con uso de arma de fuego no apta para el disparo.

El vehículo robado fue recuperado y quedó secuestrado. La investigación continúa para determinar el grado de participación de cada uno de los detenidos.

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