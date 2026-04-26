La estremecedora declaración del acusado por el femicidio de Mercedes Kvedaras: "Les pido perdón a mis hijitos"

José Figueroa, único imputado por el femicidio de Mercedes Kvedaras, reconoció su responsabilidad este viernes ante el tribunal que lo juzga en Salta: "Nunca quise evadir esa responsabilidad. Yo tengo que pagar, soy el responsable".

Su intervención no fue una declaración formal. El acusado aclaró desde el inicio que quería dirigirse a sus hijos: "No es una declaración, es un pedido de disculpas a mis hijitos. Les fallé como padre. Todos los días los extraño y rezo por ellos", expresó visiblemente conmovido.

También pidió perdón a la familia de la víctima y a quienes quedaron a cargo del cuidado de los niños tras el crimen. "Lo siento tanto por Mer. Ellos eran mi familia", sostuvo.

Al referirse a su relación con Kvedaras, Figueroa la describió como un vínculo con "muchos momentos lindos" y destacó su rol como madre: "Mer fue una buena mujer y una buena madre".

El femicida es juzgado por la Justicia de Salta.

Sin embargo, evitó profundizar sobre el día del crimen y señaló que ya había declarado al respecto, según informó el diario El Tribuno.

El femicidio de Mercedes Kvedaras





Mercedes Kvedaras fue hallada sin vida el 4 de agosto de 2023 dentro del auto familiar, junto a Figueroa, quien presentaba lesiones.

La alerta la dieron familiares que advirtieron que los hijos de la pareja habían quedado solos en la vivienda del barrio privado El Tipal.

El informe oficial determinó que murió por un golpe en la cabeza y asfixia por ahorcamiento. La causa fue caratulada como femicidio.

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