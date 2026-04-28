La pesadilla de viajar: más aumentos, menos trenes y colectivos, transporte colmado, ¿y se viene un paro?

Los usuarios del transporte público padecían este lunes en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) la profunda crisis del sector producto de una reducción de hasta 40% de los colectivos en circulación, además de una marcada merma de las frecuencias de los trenes de pasajeros desde el inicio del Gobierno de Javier Milei, estimada en 33% por sindicatos ferroviarios, que advirtieron que pasará solo una formación por hora si persiste la desinversión denunciada.

En la antesala de nuevos aumentos tarifarios anunciados para este viernes y advertencias de paro de actividades de trabajadores, algunos de los cuales ya se adelantaron y este lunes afectaban las líneas 707 y 333, un móvil de Crónica estuvo esta mañana en la concurrida zona de interconexión del transporte público del barrio porteño de Constitución y recogió quejas de los pasajeros.

Así protestaban los pasajeros en Constitución en diálogo con Crónica





Un joven trabajador, muy arropado a raíz del frío otoñal, terminaba de realizar un viaje en el sistema ferroviario. "Ahora me tengo que tomar el (colectivo) 39. El tema de los trenes viene bastante mal últimamente", manifestó el usuario poco después de haber llegado a la Capital Federal proveniente del Gran Buenos Aires.

Y agregó: "El 39 tiene muy buena frecuencia. Siempre llego bien. Pero, cuando vuelvo, para atrás. El tren, para atrás, porque lo viven cancelando".

Otro pasajero, quien también hacía una interconexión en el transporte público, sostuvo: "El colectivo, bien. El tren, con demora".

Luego, una joven, consultada sobre si le había tocado perder un colectivo, respondió que le ocurrió "ayer, a la tarde".

La usuaria, en relación al sistema ferroviario, protestó sobre su experiencia de esta mañana. "El primer tren que quise tomar, no pude porque había mucha gente", se quejó.