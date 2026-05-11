Cerró una fábrica de negro de humo y 150 trabajadores quedaron en la calle: "Vamos a luchar hasta lo último"

La empresa estadounidense Cabot anunció la semana última el cierre de su fábrica de insumos para neumáticos en Argentina, inaugurada en 1962, y los trabajadores despedidos permanecían este lunes "muy tristes", pero advirtieron que van "a luchar hasta lo último" para preservar las 150 fuentes laborales.

Así lo aseguró este lunes el secretario general del Sindicato de Trabajadores del Negro de Humo (SUTNH), Mario Di Paolo, quien dialogó esta mañana con un móvil de Crónica que llegó a la planta, situada en el partido bonarense de Campana.

Así habló el sindicalista con Crónica





"Los compañeros están muy afligidos, muy tristes", manifestó el jefe sindical, y anticipó que participará el miércoles próximo en una audiencia en el Ministerio de Trabajo bonaerense, convocada en procura de la resolución del conflicto.

"El miércoles nos vamos a sentar con la empresa para mantener las fuentes de laburo. Vamos a luchar hasta lo último", enfatizó Di Paolo.

Así habló un trabajador despedido con Crónica





Cabot es la única productora local de "negro de humo", un insumo central para la fabricación de neumáticos y otros productos de caucho.

"Vinieron dos directivos (de Cabot) de Brasil, juntaron a la gente de la planta y les informaron que esto cerraba definitivamente", manifestó por último el secretario general del SUTNH al recordar cómo se enteraron la semana última los trabajadores de la triste noticia.