Cómo fueron las últimas horas del Indio Solari y qué dijo la Policía sobre su muerte

El "Indio" Solari murió este viernes en su domicilio del barrio Parque Leloir, en Ituzaingó. Tenía 77 años y padecía la enfermedad de Parkinson desde hacía aproximadamente una década.

Según trascendió, el jueves por la noche había cenado con tranquilidad junto a su familia y luego se tiró a la piscina, cuando sufrió una descompensación. Fueron sus propios familiares quienes llamaron al 911 para dar aviso. Interviene en el caso la Fiscalía N°2 de Ituzaingó.

Además de los patrulleros y la ambulancia que trasladó el cuerpo, varios fanáticos comenzaron a acercarse a la propiedad del músico en las primeras horas tras conocerse la noticia. Se realizará una autopsia de protocolo para dejar formalmente establecida la causa de muerte.

Dos meses atrás había preocupado a sus seguidores

La salud del "Indio" había vuelto a ser noticia hace apenas dos meses, cuando se instaló el rumor de que había sufrido un ACV. Su esposa lo desmintió con enojo mediante un comunicado: "La única verdad es que se está haciendo una serie de chequeos de rigor, por indicación médica, y que su salud está estable".

La enfermedad había sido confirmada por el propio Solari en dos momentos distintos. En 2015, en una entrevista en Vorterix, admitió que lidiaba con una dolencia sin precisarla: "No es cáncer ni sida", dijo, y anunció su alejamiento de los escenarios. Un año después, el 12 de marzo de 2016, durante un recital en Tandil, se lo confesó directamente a su público: "Se dice por ahí que tengo una enfermedad. Sí, es verdad, Mr. Parkinson viene pisándome los talones. Pero bueno. Así es la vida".