La conmoción en vivo de Mario Pergolini a la muerte del Indio Solari

Mario Pergolini se enteró en vivo, al aire de Vorterix, de la muerte de Carlos "Indio" Solari, fallecido este viernes 5 de junio a los 77 años en su casa de Parque Leloir, Ituzaingó. La noticia lo sorprendió en un momento que, paradójicamente, ya tenía dedicado al músico: el programa había arrancado con temas de Los Redondos.

"Estoy impactado con la noticia. Va más allá de que lo conozca", admitió con la voz entrecortada. El conductor esperó a que otros medios publicaran la confirmación antes de dar la información por definitiva y, una vez verificada, tomó la decisión de cerrar el programa antes de tiempo. "Creo que es alguien demasiado importante, para mí, para Vorterix, para todos, como para no replantear el día de hoy en general", explicó. Para despedirse eligió "Todo un Palo" y cerró la emisión con una frase escueta: "Que en paz descanse".

Una relación que excedía al periodismo

El vínculo entre Pergolini y Solari no era el de un periodista con una fuente ocasional. El conductor lo entrevistó en distintos momentos de su carrera, tanto en los años de los Redondos como en su etapa solista con Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, y esa relación encontró su expresión más extensa en dos documentales producidos por Vorterix.

El primero fue Piedra que late (2013), basado en el recital del 3 de diciembre de 2011 en el hipódromo de Tandil, ante más de 80.000 personas. El proyecto nació de forma independiente, con la anuencia del propio Solari bajo la condición de que no se lucrara con su imagen, y se exhibió una única vez en el Teatro Vorterix con transmisión simultánea por internet.

La secuela llegó en 2016 con Tsunami, un océano de gente, dirigido por Julio Leiva y Maximiliano Díaz, cuyo eje fue una entrevista de dos horas entre Pergolini y Solari filmada la tarde anterior al recital del 12 de marzo en Tandil, ante una concurrencia estimada de entre 150.000 y 200.000 personas -el segundo evento más convocante en la historia de la música argentina-. En esa charla, Solari habló por primera vez de su enfermedad: "Creo que he confundido mucho los síntomas de esta enfermedad con la claustrofobia", dijo en referencia al Parkinson. Esa misma noche lo confirmó desde el escenario: "El Parkinson me anda pisando los talones".

Este viernes, al aire, Pergolini recordó ese vínculo con emoción. "Es alguien con el que he convivido una parte de mi vida. Tengo fotos con él de chico", dijo, mientras compartía una imagen junto al músico.