Tailhade aseguró que la esposa de Adorni fue con cinco amigas a Madrid y pagó los pasajes de todas

El diputado Rodolfo Tailhade volvió a apuntar contra el jefe de Gabinete Manuel Adorni y esta vez puso el foco en su esposa. El legislador de Unión por la Patria afirmó que Bettina Angeletti viajó a Madrid en septiembre de 2025 acompañada por cinco amigas, pagó los pasajes en primera clase de todas y también cubrió la estadía completa.

"La esposa de Adorni viajó a Madrid con cinco mamás del colegio, les pagó los pasajes en primera clase y la estadía", sostuvo Tailhade en diálogo con Diagonales. Y amplió: "Bettina Angeletti viajó a Madrid en septiembre del 2025. Fue doce días de vacaciones con cinco mamás del colegio. Me cuentan que todos los pasajes los pagó ella, fueron todas en primera clase. No sólo eso, también pagó toda la estadía".

Manuel Adorni y Bettina Angeletti.

La sesión que desató la polémica

Las declaraciones de Tailhade se enmarcan en la sesión informativa que se llevó a cabo este miércoles en la Cámara de Diputados, donde el legislador ya había expuesto detalles sobre la supuesta rutina de Angeletti, incluyendo el presunto uso de agentes de la Policía Federal como custodia personal de la esposa del funcionario en actividades cotidianas.

Lejos de dar marcha atrás, Tailhade redobló la apuesta a través de su cuenta de X: "Estoy ansioso por presentar en la Justicia toda la información sobre el corruptísimo Manuel Adorni y su esposa, como la llaman los empleados de la Rosada: 'la Primera Dama' Bettina".

Por favor. Estoy ansioso por presentar en la Justicia toda la información sobre el corruptísimo Manuel Adorni y su esposa, como la llaman los empleados de la Rosada, "la Primera Dama" Bettina. https://t.co/oYgUmNTwBi — Rodolfo Tailhade %u2B50%uFE0F%u2B50%uFE0F%u2B50%uFE0F (@rodotailhade) April 30, 2026

La respuesta de Adorni

El jefe de Gabinete salió a responderle con dureza. "No se me pasa por alto que un diputado acaba de detallar el itinerario diario de mi mujer, con un nivel de detalle sospechoso y con información que, en caso de que fuera cierta, sería de dudosa procedencia", expresó Adorni.

El funcionario fue más lejos: "Esa insinuación está peligrosamente cerca de ser una amenaza a la integridad física de mi esposa". Y acusó al peronismo de haberlo "espiado" a él y a su familia. "Se que están acostumbrados a manejarse como si la Argentina fuera un país bananero", disparó, y advirtió que "no le va a temblar el pulso para denunciar a quien corresponda".

Según informó La Nación, fuentes oficiales confirmaron que el Gobierno analiza avanzar con una denuncia judicial contra el diputado por considerar que los datos vertidos en la Cámara Baja podrían comprometer la seguridad de la familia del jefe de Gabinete.

Adorni, cuyo crecimiento patrimonial es investigado por la Justicia, también consideró "poco serio" que legisladores del peronismo -"siendo integrantes de un partido cuya jefa política está presa"- se atribuyan autoridad para lanzar acusaciones sobre un funcionario que, remarcó, ni siquiera está imputado.