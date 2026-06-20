Victoria Villarruel: "No hay nadie más peleado con los valores de Belgrano que Adorni"

Tras el acto oficial por el Día de la Bandera en Rosario, provincia de Santa Fe, la vicepresidenta Victoria Villarruel disparó duras críticas contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni por estar presente. "No hay nadie más peleado con los valores de Belgrano", señaló.

En ese marco, la titular del Senado cuestionó el fuerte respaldo político que recibió el funcionario por parte de la comitiva oficial en medio de las denuncias por supuesto enriquecimiento ilícito producto de las incongruencias entre sus ingresos declarados, su estilo de vida y adquisiciones patrimoniales, tales como propiedades de lujo, criptomonedas y frecuentes viajes al exterior junto a su esposa.

Manuel Adorni estuvo presente en el acto por el Día de la Bandera.

"Era un acto patrio, no era un acto para apoyar a Adorni y no hay nadie más peleado con los valores de Belgrano que Adorni. Me parece que no era el lugar para hacer ningún apoyo; me parece que hoy era para recordar la bandera, darle marco a esta ciudad hermosa que es mi segunda casa y recordar la figura del general", precisó a la prensa.

"El acto es muy importante porque la bandera nacional es lo que nos cobija a todos, es lo que le da la identidad a nuestro país, le da la identidad a esta ciudad y representa un montón de valores: unión, trabajo, esfuerzo, libertad, honestidad", agregó.

Por último destacó: "Soy argentina, vicepresidente, fuimos elegidos por el voto popular y dijimos que íbamos a luchar contra la corrupción y vengo a darle mi homenaje al principal prócer que hizo de la honestidad la razón de su vida, ¿cómo no voy a estar acá? Este es un acto patrio y vengo, como todos los argentinos, rosarinos por adopción, como en mi caso, a dar homenaje".

Villarruel se quedó a la promesa de lealtad a la bandera

Tras el cierre del acto central encabezado por Milei, los caminos de la fórmula presidencial se bifurcaron de forma definitiva. Mientras el jefe de Estado y sus ministros abandonaron el lugar, Villarruel optó por permanecer en el predio. Se quedó junto al gobernador Maximiliano Pullaro y el intendente Pablo Javkin para presenciar la tradicional promesa de lealtad a la bandera a cargo de los alumnos locales.