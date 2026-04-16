Axel Kicillof se reunió en Madrid con la vicepresidenta de España, Yolanda Díaz y buscó inversiones ante empresarios

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, inició su agenda oficial en Madrid con un encuentro clave con la vicepresidenta segunda de España, Yolanda Díaz, para luego encabezar una reunión con directivos de diversos sectores económicos con el objetivo de captar capitales extranjeros.

Durante la jornada, se abordaron marcos de cooperación en materia de derechos laborales y se expusieron las ventajas competitivas del distrito bonaerense en un contexto de incertidumbre global.

Cooperación en políticas laborales y sociales

En la reunión mantenida con Díaz, quien además es ministra de Trabajo y Economía Social, los funcionarios intercambiaron experiencias sobre la regulación de plataformas digitales y la ampliación de licencias parentales.

Kicillof detalló herramientas implementadas en la Argentina, tales como el Procedimiento Preventivo de Crisis y la legislación vigente sobre teletrabajo y mesas de productividad.

"Llevamos más de seis años gobernando la provincia de Buenos Aires, que reúne al 40% de los argentinos y representa al motor de la industria, el agro y la actividad económica de nuestro país", señaló el mandatario, destacando el rol estratégico de su jurisdicción en el Cono Sur.

Yolanda Díaz, la vicepresidenta de España durante el encuentro con Axel Kicillof (Gentileza: Prensa GPBA)

Promoción de inversiones estratégicas

Posteriormente, el gobernador se dirigió a representantes de los rubros energético, tecnológico y alimenticio para profundizar sobre el Régimen Provincial de Inversiones Estratégicas.

Según los portavoces de la comitiva, los empresarios mostraron interés en la capacidad de integración productiva y los nuevos encadenamientos industriales propuestos por la gestión bonaerense.

Al finalizar el intercambio con los fondos de inversión, el gobernador calificó la jornada como una instancia positiva para la proyección internacional de la región: "Es fundamental que exploremos toda la potencialidad de la cooperación entre nuestras regiones para encontrar herramientas que permitan fortalecer la integración y desarrollar mejores oportunidades".