Chats por compras para su casa y la herencia de su padre: así avanza la investigación contra Manuel Adorni

El fiscal federal Gerardo Pollicita ordenó nuevas medidas en la causa que investiga el presunto crecimiento patrimonial injustificado del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y de su esposa, Bettina Angeletti. Según la información incorporada al expediente, la secretaria del funcionario le enviaba fotos al contratista de distintos electrodomésticos y muebles, en lo que la Justicia sospecha podría haber sido para equipar la vivienda de Adorni en Indio Cuá.

En una resolución de cinco páginas, Pollicita requirió además al juzgado que lleva adelante la investigación contra Francisco Adorni -hermano del jefe de Gabinete y diputado bonaerense- una certificación amplia del expediente por presunto enriquecimiento ilícito. El pedido incluye los hechos investigados, las personas involucradas y cualquier referencia a bienes familiares, dinero en efectivo o a la sucesión de Jorge Adorni, padre de ambos, que pudiera guardar relación con la pesquisa patrimonial sobre el exvocero presidencial.

La referencia a la sucesión del padre pone el foco en una presunta herencia familiar que la Justicia busca reconstruir para establecer si guarda correspondencia con la evolución patrimonial de Manuel Adorni y su entorno. Las medidas se inscriben en una investigación más amplia orientada a determinar si existe correlación entre los ingresos declarados por Adorni y Angeletti y el crecimiento de su patrimonio.

La situación habitacional de la madre del funcionario

La pesquisa también puso la mira sobre la situación de Silvia Pais, madre del jefe de Gabinete. Pollicita solicitó a la administración del country Fincas de Iraola 2, en Berazategui, que informe si la mujer reside allí y, en caso afirmativo, desde cuándo ocupa la propiedad, bajo qué modalidad y que remita la documentación correspondiente, incluidos eventuales contratos de alquiler y comprobantes de pago de expensas.

La medida cobra relevancia luego de que trascendiera que Manuel y Francisco Adorni ayudaron a su madre, de 70 años y jubilada, a mudarse al barrio privado hace unos diez días, después de convencerla de dejar el departamento que ocupaba en el centro de La Plata. La mudanza se produjo tras la aparición de pancartas con mensajes agresivos frente al edificio donde vivía la mujer.

Avanza también la causa contra Francisco Adorni

En paralelo, el expediente contra Francisco Adorni también registra avances. El fiscal Guillermo Marijuan pidió su declaración indagatoria al considerar que el legislador bonaerense habría omitido información en sus declaraciones juradas patrimoniales. Marijuan sostuvo que el diputado es un profesional con capacitación universitaria en control del sector público y con veinte años de antigüedad como perito contador del Consejo de la Magistratura bonaerense, por lo que, a su criterio, "de modo alguno podría haber desconocido o errado" en la confección de sus declaraciones juradas.

El fiscal afirmó además que las pruebas reunidas hasta el momento permiten sospechar que Francisco Adorni "insertó datos falsos y omitió declarar bienes" que estaba obligado a informar, con la finalidad de "falsear su patrimonio y ocultar datos del debido control" de sus presentaciones patrimoniales.

Aunque ambos expedientes tramitan de manera independiente en los tribunales federales de Comodoro Py, las nuevas medidas ordenadas por Pollicita muestran que la Justicia comenzó a cruzar información entre las dos investigaciones, revisando especialmente los bienes familiares y la eventual incidencia de la herencia paterna en la evolución patrimonial del jefe de Gabinete.