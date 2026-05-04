La estrategia de Boca para seducir a Neymar

Se dice que Neymar es el brasileño más argentino de la historia y el más querido básicamente por su amistad con Lionel Messi y sólo por eso, creo que no llama la atención el amor que recibió cuando vino a nuestro país con el Santos para enfrentar a San Lorenzo de Almagro en el Nuevo Gasómetro por Copa Sudamericana.

Las muestras de afecto hacia el ex Barcelona y PSG llamaron la atención en Brasil y también en Europa, en donde la prensa se hizo eco por ejemplo de cuando se puso la camiseta de Boca Juniors, con la 10 en la espalda y un estampado. Esa acción de regalarle una camiseta azul y oro no sería para nada inocente, ya que se trataría, según publicó Olé, de una estrategia de Leandro Paredes, Edinson Cavani y Ander Herrera para seducirlo de alguna manera y que sea jugador del club que preside Juan Román Riquelme.

Foot Mercato, portal francés dedicado al mercado de pases, afirmó: "¿Neymar rumbo a un traspaso histórico a Boca Juniors? Libre en diciembre tras su paso por Santos, el brasileño es la prioridad absoluta del club argentino para acompañar a Dybala y apuntar a la Libertadores".

Tribuna.com de España también se hizo eco: "Aunque ahora el foco de Neymar está puesto en demostrarle a Carlo Ancelotti que debe llevarlo con la Selección de Brasil al Mundial, en Argentina afirman que Boca Juniors estaría tras los pasos del delantero. El 10 del Santos sería del agrado del Xeneize, que estaría dispuesto a contratarlo en el próximo mercado de pases".

Cuándo vence el contrato de Neymar con Santos

Neymar Júnior, quien regresó al Santos en enero del 2025 y estuvo parado un tiempo prolongado por una grave lesión, tiene un contrato que vence recién en diciembre del 2026.