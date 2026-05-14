Racing estalló tras la caída ante Rosario Central y publicó un picante posteo sobre el arbitraje

En un partido repleto de polémicas, Racing cayó ayer por la noche frente a Rosario Central y se despidió del Torneo Apertura 2026.

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Luego del encuentro que se disputó en el Gigante de Arroyito, la Academia se quedó con mucha bronca y no dudó en expresarla.

Tanto es así que, sumado a las explosivas declaraciones que realizó Diego Milito en la zona mixta, el club compartió un picante posteo en sus redes sociales.

En la publicación en la que anunció el resultado final del cotejo, el club colocó una imagen en la que aparece el árbitro Darío Herrera con la pelota al pie y donde la cancha está inclinada.

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De esta manera, Racing responsabilizó enteramente al juez por la caída, sobre todo debido a las expulsiones de Adrián Martínez a raíz de un golpe y de Marco Di Cesare con una dudosa segunda tarjeta amarilla.