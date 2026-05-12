Guerra en Medio Oriente: revelan que Emiratos Árabes ejecutó ataques militares secretos contra Irán

Mientras crece la tensión en Medio Oriente, revelaron que los Emiratos Árabes Unidos (EAU) llevaron a cabo operaciones militares encubiertas contra la República Islámica de Irán. La noticia, publicada por el prestigioso The Wall Street Journal, señala que Abu Dabi pasó de ser un objetivo a un combatiente activo de forma secreta.

El epicentro de esta ofensiva silenciosa fue un bombardeo estratégico contra una refinería de petróleo en la isla de Lavan, situada en aguas del Golfo Pérsico. Según fuentes familiarizadas con el asunto, el ataque ocurrió a principios de abril, en un momento crítico en el que el gobierno de Donald Trump buscaba consolidar un cese al fuego tras cinco semanas de hostilidades abiertas en la región.

Si bien en territorio se mantiene el alto al fuego, las alarmas en Irán por posibles nuevos bombardeos están vigentes.

El impacto de la operación encubierta

La incursión aérea emiratí no fue menor: el impacto en la planta de Lavan desató un incendio de grandes proporciones que obligó a paralizar la producción de gran parte de la refinería durante varios meses. Pese a la magnitud de los daños, el gobierno de los EAU ha optado por no admitir formalmente su responsabilidad.

Por el momento, desde su Ministerio de Asuntos Exteriores evitaron desmentir los hechos, remitiéndose a comunicados donde subrayan el derecho soberano del país a ejercer la "legítima defensa militar" ante agresiones externas.

Por su parte, el régimen de Teherán -que en su momento atribuyó el incidente a ataques del "enemigo"- respondió a estas maniobras con el lanzamiento masivo de drones y misiles no solo contra territorio emiratí, sino también hacia Kuwait.

Analistas internacionales destacaron que este movimiento secreto representa una ruptura con la política exterior tradicional de las monarquías del Golfo. El informe sugiere que la vulnerabilidad de su infraestructura turística y petrolera ante los constantes ataques iraníes (más de 2.800 proyectiles recibidos) forzó a Abu Dabi a adoptar una estrategia de disuasión ofensiva mucho más agresiva.

Con esta participación directa, Emiratos Árabes se consolida como una potencia de seguridad regional, contando con el respaldo implícito de Washington, que vería con buenos ojos que sus aliados locales asuman un rol más protagónico en la contención militar de Irán.