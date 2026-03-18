Emiratos Árabes Unidos condenó ataques contra un yacimiento de gas en Irán: "Amenaza a la seguridad energética mundial"

El Ministerio de Relaciones Exteriores de los Emiratos Árabes Unidos emitió este miércoles un comunicado en el que expresó su rechazo al ataque reciente contra el yacimiento de South Pars, la mayor reserva de gas natural del mundo que Irán comparte con Qatar.

El Gobierno de EAU calificó estos hechos como una medida que profundiza la inestabilidad en la región. Según la información difundida por la agencia Fars, el bombardeo -atribuido por Irán a las fuerzas militares de Estados Unidos e Israel- forzó el cierre de sectores de la planta para contener focos de incendio.

"Los Emiratos Árabes Unidos afirmaron que los ataques contra instalaciones energéticas vinculadas al yacimiento de gas de South Pars en la República Islámica de Irán, que es una extensión del yacimiento North Field en el Estado hermano de Qatar, constituyen una escalada peligrosa", precisó la cancillería en el documento oficial.

EE-UU e Israel habrían sido los responsables del ataque al yacimiento de South Pars, la mayor reserva de gas natural del mundo.

Desde Abu Dabi, el gobierno advirtió sobre las consecuencias ambientales que conllevan los ataques a centros de producción de hidrocarburos. "Los ataques contra la infraestructura energética suponen una amenaza directa para la seguridad energética mundial", explicaron.

"También acarrean graves repercusiones medioambientales y exponen a la población civil, la seguridad marítima y las instalaciones civiles e industriales vitales a riesgos directos", añadió el comunicado.

El pronunciamiento de los Emiratos Árabes Unidos incluyó además una advertencia sobre la seguridad de la navegación. Al encontrarse el yacimiento en aguas del Golfo Pérsico, cualquier incidente pone en riesgo el flujo de buques de carga y las instalaciones industriales de la zona.

Asimismo, el Ministerio remarcó la necesidad de evitar atacar infraestructuras esenciales "bajo cualquier circunstancia" y destacó la importancia de respetar el derecho internacional y preservar la seguridad y la estabilidad regional.

El reporte iraní indicó que la situación en el yacimiento se encuentra bajo control. Los equipos de emergencia actuaron rápidamente sobre las llamas en las secciones afectadas, mientras se evalúa la magnitud de los daños en la instalación.

Días atrás, Irán había advertido que, en caso de una ofensiva contra sus instalaciones, toda la infraestructura energética que abastece a Estados Unidos e Israel en la región sería un objetivo legítimo como represalia.