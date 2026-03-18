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Miércoles, 18 de marzo de 2026

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El presidente de Irán confirmó la muerte de su ministro de Inteligencia: "Cobarde asesinato"

Masoud Pezeshkian lamentó también los decesos de Alí Larijani y Aziz Nasirzadeh, otros dos altos funcionarios del país persa, en el contexto de la guerra en Medio Oriente.

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, confirmó este miércoles la muerte de su ministro de Inteligencia, Esmail Khatib, en el marco de la guerra de Medio Oriente, y definió al hecho como un "cobarde aseinato". 

Las palabras del jefe de Estado del país persa se conocen así pocas horas después de que Israel anunciara que había matado Khatib, con lo que fue el tercer alto funcionario del país persa eliminado en dos días.

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"El cobarde asesinato de mis queridos colegas Esmail Khatib, Alí Larijani y Aziz Nasirzadeh, junto a algunos de sus familiares y equipo de acompañamiento, nos sumió en el luto", escribió en su cuenta de la red social X el primer mandatario, refiriéndose también al jefe de Seguridad y al ministro de Defensa iraníes, muertos en ataques recientes. 

"El cobarde asesinato de mis queridos colegas Esmail Khatib, Alí Larijani y Aziz Nasirzadeh, junto a algunos de sus familiares y equipo de acompañamiento, nos sumió en el luto", escribió en su cuenta de la red social X el primer mandatario, refiriéndose también al jefe de Seguridad y al ministro de Defensa iraníes, muertos en ataques recientes.&nbsp;Captura de posteo de la red social X.
Captura de posteo de la red social X.

En esa publicación, Pezeshkian no atribuyó de manera directa la autoría del ataque, pese a que el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, había comunicado que Khatib había sido "eliminado" en un "strike" aéreo sobre Teherán. 

Irán contabilizó en su último balance más de 1.200 muertos por la ofensiva de Israel y Estados Unidos.

Por su parte, la organización no gubernamental Human Rights Activists in Iran, con sede en Estados Unidos, elevó esa cifra a más de 3.000 fallecidos, en su mayoría civiles.

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