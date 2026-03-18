Israel aseguró que mató al ministro de Inteligencia de Irán, Ismail Khatib

El gobierno de Israel afirmó haber eliminado al ministro de Inteligencia de Irán, Ismail Khatib, durante un bombardeo realizado en Teherán, en el marco de la creciente confrontación entre ambos países.



La información fue dada a conocer por el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, quien aseguró que el funcionario iraní murió como resultado de un ataque aéreo llevado a cabo durante la noche en la capital iraní.

"La pasada noche, el ministro de Inteligencia de Irán, Khatib, fue eliminado también", señaló Katz en un comunicado oficial difundido por su cartera.

La publicación de las FDI sobre la muerte de Khatib.

El reporte sobre el presunto fallecimiento de Khatib apareció inicialmente en el medio opositor Iran International y poco después fue ratificado por una fuente israelí citada por distintos medios internacionales.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz.

En caso de confirmarse, la muerte del jefe de Inteligencia representaría otro golpe directo contra las estructuras de poder de la República Islámica.

En los últimos días, Israel ya había reivindicado operaciones en las que murieron el influyente dirigente iraní Ali Larijani y el comandante de la milicia Basij, una fuerza paramilitar vinculada a la Guardia Revolucionaria.

Estos ataques se producen en medio de una escalada militar cada vez más intensa entre ambos países, que incrementó la tensión en Medio Oriente y genera preocupación por una posible ampliación del conflicto en la región.