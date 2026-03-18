La jefa de Inteligencia de Estados Unidos reconoció que Irán no intentó reconstruir su programa nuclear

La directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, Tulsi Gabbard, declaró ante el Senado que Irán no intentó restablecer su capacidad para enriquecer uranio desde que fue destruida durante la operación militar conocida como "Operación Martillo de Medianoche", el ataque conjunto lanzado por Israel y EE.UU. en junio de 2025.



Gabbard sostuvo que la infraestructura nuclear iraní quedó completamente neutralizada tras aquella ofensiva. "El programa de enriquecimiento nuclear de Irán fue aniquilado. No hubo ningún intento desde entonces de reconstruir esa capacidad", afirmó la funcionaria ante los legisladores, en una evaluación que contrasta con los argumentos utilizados por el presidente Donald Trump para justificar la incursión en el conflicto.

El testimonio de Tulsi Gabbard contrasta con la justificación de Donald Trump para declarar la guerra a Irán (Reuters).

A pesar de ese diagnóstico, la responsable de la Inteligencia estadounidense señaló que el sistema político iraní aún se mantiene en pie, aunque seriamente debilitado tras los ataques dirigidos contra su cúpula e instalaciones militares clave.

"La comunidad de inteligencia evalúa que el régimen en Irán se mantiene intacto, pero muy debilitado debido a los ataques contra su liderazgo y sus capacidades militares", indicó Gabbard durante la audiencia.

El testimonio de la funcionaria se produjo apenas un día después de la dimisión de Joe Kent, hasta entonces director del Centro Nacional de Contraterrorismo de Estados Unidos, quien cuestionó abiertamente la intervención militar contra Irán en su mensaje de despedida.



"No puedo, en buena conciencia, apoyar la guerra en curso. Irán no representaba una amenaza inminente para nuestra nación, y está claro que iniciamos esta guerra debido a la presión de Israel y su poderoso lobby estadounidense", expresó el funcionario al comunicar su renuncia.