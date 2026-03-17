Renunció el asesor antiterrorismo de Donald Trump: "Irán no representaba una amenaza inminente para Estados Unidos"

El director del Centro Nacional de Contraterrorismo de Estados Unidos, Joe Kent, presentó su renuncia luego de cuestionar abiertamente la guerra contra Irán impulsada por el gobierno de Donald Trump.



El funcionario sostuvo que no podía continuar en el cargo mientras se desarrolla el conflicto, ya que -según afirmó- el país persa no representaba una amenaza inmediata para la seguridad estadounidense. Además, aseguró que la nación norteamericana actuó presionada por Israel.

La dimisión fue anunciada a través de un mensaje publicado en su cuenta de la red social X: "Tras mucha reflexión, decidí renunciar a mi cargo como Director del Centro Nacional de Contraterrorismo, con efecto a partir de hoy", escribió.

La carta de renuncia de Joe Kent.

Kent dejó en claro su desacuerdo con la estrategia militar de la Casa Blanca en el conflicto en Medio Oriente: "No puedo, en buena conciencia, apoyar la guerra en curso. Irán no representaba una amenaza inminente para nuestra nación, y está claro que iniciamos esta guerra debido a la presión de Israel y su poderoso lobby estadounidense".

Kent concluyó su mensaje agradeciendo el tiempo que ocupó el cargo: "Ha sido un honor servir".

El mensaje en redes con el cual Joe Kent anunció su renuncia.

El ex director del organismo antiterrorista había sido confirmado en su puesto en julio pasado por el Senado estadounidense con una votación de 52 votos a favor y 44 en contra.

Antes de asumir el cargo, Kent se había desempeñado en la política y era conocido por sus vínculos con sectores de extrema derecha dentro del escenario político estadounidense, un perfil que ya había generado controversia durante su designación.