Escándalo: aseguran que Estados Unidos bombardeó por error una escuela en Irán tras usar datos de inteligencia desactualizados y mató a 175 personas

Una investigación militar preliminar de Estados Unidos reveló que ese país sería el responsable del ataque contra una escuela primaria en Minab, en Irán, en el que murieron el 28 de enero último 175 personas, la mayoría alumnas del colegio, al que habría atacado por error sobre la base de datos de inteligencia desactualizados.



Así lo informó The New York Times, citando fuentes que hablaron con el periódico estadounidense.

El diario ya había difundido un video que mostraba el impacto en el colegio de un presunto misil Tomahawk norteamericano.

Detalles del presunto error

Según la investigación militar preliminar, la causa del ataque contra la escuela fue un error del Ejército del país administrado por Donald Trump, que en realidad planeaba bombardear una base militar iraní que anteriormente estaba ubicada en ese mismo lugar.

El reporte sostiene que oficiales del Comando Central de Estados Unidos elaboraron el banco de objetivos sobre la base de información antigua proporcionada por la Agencia de Inteligencia de Defensa de la nación norteamericana.

La escuela de la localidad de Minab, la primaria Shajarah Tayyebeh, está situada cerca de edificios utilizados por la Marina de la Guardia Revolucionaria Islámica.