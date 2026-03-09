Video: acusan a Estados Unidos por el bombardeo mortal en una escuela de Irán

Un video difundido en redes sociales por el diario The New York Times muestra el presunto ataque el pasado 28 de febrero de un misil Tomahawk de Estados Unidos a una base naval situada junto a una escuela en Irán, producto del cual murieron 175 personas, muchas de ellas niños.

El presidente del país norteamericano, Donald Trump, consultado en su momento sobre si su administración había concretado el ataque, respondió: "No. En mi opinión y de acuerdo a lo que vi, lo hizo Irán". Argumentó que se trató de una embestida por error del país persa.

Así fue el ataque con el misil Tomahawk

El diario estadounidense precisó que el video fue publicado originariamente por la iraní Mehr News Agency, para luego recordar que que el ataque concretado en la ciudad de Minab alcanzó el edificio de la escuela primaria Shajarah Tayyebeh, simultáneamente con las embestidas a la base naval de la zona.

Por su parte, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Peter Hegseth, anunció en su momento que el Pentágono inició una investigación sobre el hecho, aunque subrayó que el único bando que dirige ataques contra objetivos civiles es el iraní.

"Lo único que sé, lo único que puedo decir, es que lo estamos investigando", respondió Hegseth consultado por periodistas sobre la embestida contra el colegio primario.

No obstante, el jefe del Pentágono agregó que Estados Unidos "nunca ataca objetivos civiles".