Explosión en la Escuela Superior de Gendarmería: el Gobierno enviará a la Justicia un informe de la SIDE para sumar a la investigación

A casi dos semanas del episodio que encendió las alarmas en la Escuela Superior de Gendarmería Nacional, el Gobierno confirmó que presentará ante la Justicia un informe elaborado por la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) con el objetivo de esclarecer el origen del paquete que provocó la explosión. Desde el Ejecutivo indicaron que el documento aún se encuentra "en proceso de elaboración".

El episodio ocurrió el 20 de febrero en el barrio porteño de San Telmo y dejó como saldo tres agentes heridos con quemaduras de diversa consideración. Tras el violento incidente, la Justicia dispuso la intervención del organismo de inteligencia para investigar la procedencia de dicha encomienda y aportar elementos que permitan avanzar en el caso.

El explosivo que encendió las alarmas en Gendarmería.

La explosión se registró durante la tarde de ese viernes, precisamente a las 13:49, cuando personal de la fuerza abrió un paquete que había llegado al establecimiento varios meses antes. La encomienda estaba dirigida al comandante mayor Diego Gasparutti, quien había dejado su cargo en 2024.

De acuerdo con los primeros datos recabados en la investigación, el paquete permaneció guardado durante aproximadamente cuatro meses antes de ser abierto. Este punto es considerado clave por los investigadores, ya que podría aportar indicios sobre posibles irregularidades en los procedimientos internos de recepción y control de correspondencia dentro de la institución.





Cómo avanza la investigación





Las pericias técnicas quedaron a cargo de la División Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la Policía Federal Argentina, que intervino inmediatamente después del hecho para analizar la escena y los restos del artefacto.

En paralelo, la SIDE llevó adelante un relevamiento de vínculos, comunicaciones y antecedentes relacionados con el destinatario del paquete. El objetivo es identificar posibles motivaciones detrás del envío y detectar eventuales responsables.

Según fuentes vinculadas a la investigación, una de las principales líneas de trabajo apunta a establecer si existió algún tipo de coordinación externa o incluso financiamiento proveniente del extranjero. Determinar ese aspecto será clave para definir el alcance del caso y orientar los próximos pasos judiciales.