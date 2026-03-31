River presentó a Tobías Ramírez: cuándo podría debutar

River Plate oficializó la incorporación de Tobías Ramírez, quien firmó contrato hasta diciembre de 2029 y ya se sumó a los entrenamientos en el predio de Ezeiza bajo las órdenes de Eduardo Coudet.

Bienvenido a River, Tobías %u270A%uD83E%uDD0D%u2764%uFE0F%uD83E%uDD0D pic.twitter.com/eLQYIR9Ng6 — River Plate (@RiverPlate) March 31, 2026

El zaguero central de 19 años, proveniente de Argentinos Juniors, llega tras la compra del 80% de su ficha y quedó a disposición del cuerpo técnico para el partido frente a Belgrano de Córdoba, correspondiente a la fecha 13 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional en el Monumental.

Luego de superar con éxito la revisión médica, Ramírez tuvo su primer contacto con sus nuevos compañeros en el River Camp y podría integrar la lista de convocados para el compromiso del domingo.

El defensor había sumado minutos en el inicio de la temporada con Argentinos, siendo titular en el debut del torneo local y en la Copa Argentina, aunque posteriormente perdió continuidad y no volvió a jugar desde el 25 de enero. Llega en buen estado físico, aunque con falta de ritmo competitivo.

Su incorporación apunta a reforzar una zona en la que River contaba con variantes limitadas. Actualmente, la dupla titular está compuesta por Lucas Martínez Quarta y Lautaro Rivero, mientras que también integran la rotación Paulo Díaz y, en el corto plazo, se sumará Germán Pezzella, quien se recupera de una lesión ligamentaria sufrida en 2025.

%u270D%uFE0F Junto al Presidente @stefanocdicarlo, Tobías Ramírez firmó su contrato y se transformó en nuevo jugador de River hasta el 31 de diciembre de 2029. pic.twitter.com/Qv5e3BSWzH — River Plate (@RiverPlate) March 31, 2026

Ramírez se convirtió así en el primer refuerzo del ciclo de Coudet, que comenzó con tres triunfos consecutivos en sus primeros partidos al frente del equipo. La llegada del juvenil también responde a un interés previo del entrenador, que ya lo había seguido a comienzos de año cuando dirigía en Europa.

Si bien River se retiró del mercado en esta ventana, se esperan más movimientos de cara al próximo período de transferencias, donde aparece como posible objetivo Giovanni Simeone para reforzar el ataque.