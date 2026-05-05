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PARTIDAZO MUNDIAL

Con un cierre infartante, PSG igualó con el Bayern Múnich y pasó a la final de la Champions League

PSG igualó con el Bayern Múnich y es segundo finalista de la Champions League 2026. La ida fue a favor de los de Luis Enrique por 5 a 4.

alaprovitta

El PSG igualó 1 a 1 al Bayern Múnich en el estadio Allianz Arena, por el encuentro de vuelta de una de las semifinales de la Champions League. Con este resultado (global de 6 a 5), los comandados por Luis Enrique se enfrentarán en la gran final al Arsenal.

GOL DEL PSG: en el arranque del partido, Dembélé abrió el marcador tras un buscapie que le llegó por izquierda.

¿ERA PENAL PARA EL BAYERN?: a los 30 minutos del primer tiempo, la pelota impactó en la mano de Joao Neves dentro del área.

IMPRESIONANTE ATAJADA DE NEUER: a los 32 minutos del PT, el arquero del Bayern le paró un cabezazo a Neves.

OTRA DE NEUER: el arquero del Bayern evitó el gol de Doué a los 63 minutos del segundo tiempo.

GOL DEL BAYERN: sobre el final del partido, Kane igualó el encuentro con un fuerte disparo en la entrada el área chica.




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