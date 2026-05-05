Con un cierre infartante, PSG igualó con el Bayern Múnich y pasó a la final de la Champions League

El PSG igualó 1 a 1 al Bayern Múnich en el estadio Allianz Arena, por el encuentro de vuelta de una de las semifinales de la Champions League. Con este resultado (global de 6 a 5), los comandados por Luis Enrique se enfrentarán en la gran final al Arsenal.

GOL DEL PSG: en el arranque del partido, Dembélé abrió el marcador tras un buscapie que le llegó por izquierda.

¡¡ARRANCÓ EL SHOW!! Centro atrás de Kvaratskhelia Y gran definición de Dembélé para el 1-0 (6-4 global) de PSG vs. Bayern Munich. ¡DOS MINUTOS DE JUEGO!



%uD83D%uDCFA Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/zHCCWELdv6 — SportsCenter (@SC_ESPN) May 6, 2026

¿ERA PENAL PARA EL BAYERN?: a los 30 minutos del primer tiempo, la pelota impactó en la mano de Joao Neves dentro del área.

¡ESTA MANO DE JOAO NEVES NO FUE SANCIONADA! ¿QUÉ TE PARECE?



%uD83D%uDCFA Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/289WVbaUmL — SportsCenter (@SC_ESPN) May 6, 2026

IMPRESIONANTE ATAJADA DE NEUER: a los 32 minutos del PT, el arquero del Bayern le paró un cabezazo a Neves.

¡APARECIÓ MANUEL NEUER! ¡IMPRESIONANTE LA TAPADA DEL ARQUERO DEL BAYERN!



%uD83D%uDCFA Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/vNTdM1fjpJ — SportsCenter (@SC_ESPN) May 6, 2026

OTRA DE NEUER: el arquero del Bayern evitó el gol de Doué a los 63 minutos del segundo tiempo.

¡UNA MÁS DE NEUER! El arquero de Bayern Munich evitó el gol de Doué y mantiene con vida al Bayern en la serie.



%uD83D%uDCFA Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/SXFOj8kLry — SportsCenter (@SC_ESPN) May 6, 2026

GOL DEL BAYERN: sobre el final del partido, Kane igualó el encuentro con un fuerte disparo en la entrada el área chica.

DESCUENTO SOBRE EL FINAL: Harry Kane no perdonó y marcó el 1-1 (5-6) global de Bayern vs. PSG.



%uD83D%uDCFA Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/ZEA3UlViAV — SportsCenter (@SC_ESPN) May 6, 2026



