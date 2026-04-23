Atención: Barcelona confirmó la lesión de Lamine Yamal y si se recupera para el Mundial 2026

La incertidumbre era muy grande porque no solo es la gran estrella del Barcelona y se la selección de España sino, obviamente, porque el Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina. Y este jueves, tras los estudios que se le realizaron, se determinó el grado de la lesión que sufrió Lamine Yamal en el partido de ayer ante Celta de Vigo.

Y lo que arrojaron los estudios es que el atacante tiene una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda, por lo que se perderá lo que resta de la temporada. "Las pruebas realizadas han confirmado que el jugador del primer equipo Lamine Yamal tiene una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda", señaló el club en un comunicado.

Además, precisó que llevará a cabo una rehabilitación bajo la atenta mirada de todo el equipo de salud del club. Por eso, con seis fechas para el cierre de LaLiga y con nueve puntos arriba de su perseguidor Real Madrid, no será arriesgado en ningún partido por más importante que sea, sin importar que el 10 de mayo se juega el clásico contra el "Merengue".

Por lo tanto, si no surge ningún imprevisto en el medio del proceso de recuperación, Yamal podrá llegar en óptimas condiciones al Mundial 2026. "El jugador seguirá un tratamiento conservador. Lamine Yamal se perderá lo que resta de la temporada y está previsto que esté disponible para la disputa del Mundial", cerró el comunicado de Barcelona.

El comunicado de Barcelona sobre la lesión de Lamine Yamal:

COMUNICADO MÉDICO



Las pruebas realizadas han confirmado que el jugador del primer equipo Lamine Yamal tiene una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda.



El jugador seguirá un tratamiento conservador. Lamine Yamal se perderá lo que resta de la temporada y está... pic.twitter.com/ckPJM8K3pZ — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) April 23, 2026



