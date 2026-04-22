Alerta en España: Lamine Yamal hizo un gol de penal y salió lesionado entre lágrimas a menos de dos meses del Mundial
El delantero sufrió una molestia muscular cuando convirtió desde los doce pasos en el triunfo del Barcelona ante Celta de Vigo por 1-0 a 50 días del inicio de la Copa del Mundo.
Se encendieron las alarmas en la selección de España. A 50 días del inicio del Mundial 2026, Lamine Yamal se lesionó en el triunfo del Barcelona y se retiró llorando directamente al vestuario, lo que generó una gran preocupación en todos los hinchas del club catalán.
El futbolista sufrió una dolencia muscular luego de patear el penal que le dio la victoria al conjunto catalán ante el Celta de Vigo -sacó nueve puntos de ventaja al Real Madrid en la cima de la tabla de posiciones de LaLiga- y ni siquiera pudo festejarlo. Automáticamente levantó la mano, pidió el cambio y se retiró con dolor al vestuario.
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Inmediatamente las cámaras de la transmisión lo siguieron a Yamal en el túnel rumbo al vestuario y su postura era de desazón.
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Esto generó muchísima incertidumbre entre los fanáticos y el estadio quedó en silencio sin entender qué había pasado.