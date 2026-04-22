Alerta en España: Lamine Yamal hizo un gol de penal y salió lesionado entre lágrimas a menos de dos meses del Mundial

Se encendieron las alarmas en la selección de España. A 50 días del inicio del Mundial 2026, Lamine Yamal se lesionó en el triunfo del Barcelona y se retiró llorando directamente al vestuario, lo que generó una gran preocupación en todos los hinchas del club catalán.

El futbolista sufrió una dolencia muscular luego de patear el penal que le dio la victoria al conjunto catalán ante el Celta de Vigo -sacó nueve puntos de ventaja al Real Madrid en la cima de la tabla de posiciones de LaLiga- y ni siquiera pudo festejarlo. Automáticamente levantó la mano, pidió el cambio y se retiró con dolor al vestuario.

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ALERTA MUNDIAL: A PESAR DE HACER EL GOL DE PENAL, LAMINE YAMAL NO FESTEJÓ Y SE TIRÓ AL SUELO POR UNA POSIBLE LESIÓN.



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Inmediatamente las cámaras de la transmisión lo siguieron a Yamal en el túnel rumbo al vestuario y su postura era de desazón.

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FUERTE IMAGEN A POCO TIEMPO DEL MUNDIAL: Lamine Yamal se lesionó al ejecutar un penal y se fue directo al vestuario.



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Esto generó muchísima incertidumbre entre los fanáticos y el estadio quedó en silencio sin entender qué había pasado.