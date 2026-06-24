Facundo Arana recordó la dura charla que tuvo su papá sobre la enfermedad que atravesó: "No soporto que lo tengas vos, quiero tenerlo yo"

Facundo Arana, además de hacer una larga carrera actoral, atravesó problemas de salud desde temprana edad. En las últimas horas, el actor, que se reconcilió con María Susini, se mostró conmovido al recordar la charla que mantuvo con su papá en el comienzo de su batalla con el cáncer y cómo eso lo ayudó a afrontar la adversidad.

Todo comenzó con la pregunta que le hizo Ena Talks en una entrevista íntima: "¿El tema de la enfermedad hizo que conectaras de otra manera con tu cuerpo y el bienestar en general?". Fue entonces cuando el actor rememoró el diálogo en su juventud con su padre, quien estaba muy dolido por la situación.

"Mi viejo a mí me dijo: 'Me mata la impotencia de no tener esto yo. No entiendo por qué esto lo tenés vos. No soporto que lo tengas vos, quiero tenerlo yo'", reprodujo Facundo Arana la fuerte frase que le dijo su papá.

Luego, continuó: "Y yo lo miraba a los ojos. Y cuando miras a los ojos a un ser querido y ves que está esa impotencia de que quiere de verdad sacártelo y ponérselo él, te das cuenta de que sos el gran ganador, porque mi viejo no se lo hubiera podido bancar. Probablemente sí, pero yo sentía que era buenísimo que esto me pasara a mí y no a mi vieja, a mi hermana, a mi hermanita, a mi otra hermana, a mi mejor amigo, porque yo me lo podía bancar, yo me la iba a bancar y ellos por ahí no".

Cabe recordar que el protagonista de ficciones televisivas populares como "Muñeca brava" fue diagnosticado a los 17 años con linfoma de Hodgkin, una enfermedad que afecta el sistema linfático, cuyo proceso incluyó diez meses de tratamiento y controles médicos durante cinco años. Arana pasó por el Fundaleu y el Centro de Hematología Pavlovsky donde, afortunadamente, se recuperó.

Décadas después de aquel diagnóstico, en 2024, Facundo Arana informó a través de su cuenta personal de Instagram que estaba recibiendo tratamiento por carcinomas en estadío temprano, lesiones cutáneas que detectó mediante controles periódicos. El actor hizo hincapié en la detección precoz, el cuidado en la exposición al sol y en los controles regulares para tratar este tipo de enfermedades, destacando el rol de la medicina preventiva.