Gloria Carrá se emocionó al hablar de la evolución de su vínculo con Ángela Torres: "Una no viene con un manual de cómo ser madre..."

La relación entre Ángela Torres y Gloria Carrá está en su mejor momento. De hecho, madre e hija interpretaron una canción en el Gran Rex, protagonizando una secuencia emotiva en el marco del tercer show de la cantante con su álbum "No me olvides". En medio de ese buen presente, Gloria se emocionó al hablar de la transformación de su vínculo con Ángela.

"Ángela es mi vida", expresó Carrá en "Sería increíble" (Olga). Visiblemente emocionada, contó: "Estamos en un hermoso momento del vínculo que tiene que ver con haber trabajado mucho. Primero que el amor siempre estuvo".

Y siguió: "En su momento hicimos terapia juntas, un par de sesiones, y fue hermoso encontrarnos con un montón de cosas, desde el dolor también. Yo salí (hecha pelota), supongo que Ángela también, pero pudimos decirnos un montón de cosas".

Gloria Carrá y Ángela Torres, abrazadas en el Gran Rex. (Instagram/@gloria_carra).

"Una no viene con un manual de cómo ser madre, pero si una tiene ganas de ser mejor persona cada vez, hay que trabajarlo", aseguró Gloria Carrá, a corazón abierto. "Hoy conseguimos esto, que ya venimos desde hace años. Y es muy grato porque yo veo que a las dos nos da mucha paz; las dos estamos muy contentas, las dos tenemos de ver a la otra y hacer planes", afirmó la artista.

Y cerró a modo de análisis sobre la personalidad arrolladora de su hija, Ángela Torres, y su gran presente musical: "Lo que también es que Ángela siempre fue un volcán, un fuego, pero ahora con sus 27, sigue siendo ese fuego y volcán, lo que está pasando (sus shows), pero superbién canalizado".