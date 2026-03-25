Ángela Torres confirmó la traición de Maia Reficco con una frase lapidaria: "Olvido y perdono..."

El romance del año entre Franco Colapinto y Maia Reficco sumó un capítulo inesperado que amenaza con empañar el festejo en boxes. Mientras la pareja se consolida en Europa, en Argentina estalló un archivo "condenatorio" que sitúa a la actriz de Broadway en el centro de una vieja polémica por una lealtad rota. Según trascendió, el mundo de la música recuerda muy bien el momento en que la intérprete se habría interpuesto en la relación de una de sus entonces amigas más cercanas de ese momento: Ángela Torres.

Todo se remonta al vínculo que Maia inició con el cantante uruguayo Agustín Casanova. En aquel entonces, el exlíder de Marama todavía no terminaba de cerrar su historia con la hija de Gloria Carrá, quien hoy brilla junto a Marcos Giles. Los rumores de que Reficco "le robó" el novio a quien fuera su amiga circularon durante años en los pasillos de las productoras, pero cobraron fuerza tras una reciente entrevista de la propia Ángela, donde su actitud dejó en claro que hubo traición.

Ángela Torres confirmó la traición de Maia Reficco con una frase lapidaria.

Al ser consultada en "Puro show" (El Trece) sobre si Maia Reficco la había traicionado con su ex pareja, la cantante soltó una carcajada irónica que descolocó al cronista. Aunque intentó desentenderse con un tibio "la mejor, la mejor", no pudo ocultar la realidad de una amistad que se cortó de raíz por un tercero en discordia. "Sí, sí, sí", respondió cortante la artista cuando le preguntaron si el vínculo se había terminado, rematando con un mensaje cargado de sarcasmo: "No puedo juzgar a nadie... yo olvido y perdono. Demencia total".

La parte más explosiva de este archivo es cómo impacta en la imagen de la flamante novia de Franco Colapinto, quien hasta ahora gozaba de un perfil internacional intachable. Los fans del piloto no tardaron en reaccionar en redes, debatiendo sobre este antecedente de "icardiada" justo cuando la pareja comienza su convivencia en Madrid. Mientras tanto, Ángela Torres prefiere no entrar en detalles, aunque su cara de "no pero sí" ante las cámaras de Pampito y Mati Vázquez confirmó que la traición de su examiga fue el detonante del fin de su relación.

Actualmente, Maia Reficco se encuentra instalada en España, ignorando los ecos de un pasado que la prensa argentina se encargó de desempolvar apenas se oficializó su noviazgo. El piloto, por su parte, sigue enfocado en sus desafíos deportivos, ajeno a estos dramas de la farándula local que ponen a su pareja en el centro de la polémica. El escándalo está servido y promete sumar nuevos testimonios de quienes fueron testigos de aquel triángulo amoroso que hoy vuelve a ser tendencia.