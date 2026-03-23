Franco Colapinto se puso de novio con Maia Reficco: "Ella se mudó a Madrid para estar con él..."

El amor en boxes dejó de ser una especulación para convertirse en la noticia del año. Franco Colapinto y Maia Reficco estarían oficialmente de novios. La relación, que comenzó como un sugerente intercambio de "likes" y comentarios picantes en redes sociales, dio un salto definitivo de calidad: la actriz y cantante tomó la drástica decisión de mudarse a Madrid para consolidar su vínculo con el joven maravilla del automovilismo nacional.

Todo comenzó a principios de este 2026, cuando una foto de la protagonista de Broadway luciendo el casco del piloto encendió las alarmas de sus seguidores. El ida y vuelta público en Instagram, con frases como "¿Qué puedo saber eeeeuuuu?" por parte de ella y una respuesta de él preguntando "¿De qué estamos hablandoooo?", fue el combustible necesario para que los fanáticos los bautizaran como la pareja del momento. Sin embargo, lo que parecía un simple coqueteo digital terminó en cenas románticas en los mejores restaurantes de Mónaco y la aprobación total del entorno familiar de Colapinto.

Franco Colapinto y Maia Reficco confirmaron su romance con mudanza a Madrid incluida.

A sus 25 años, la artista internacional atraviesa un presente profesional inmejorable tras filmar una megaproducción en Atlanta, pero su corazón parece estar puesto en seguir de cerca la carrera del ídolo de la velocidad. Tal es el compromiso, que ya se organiza el "operativo Japón": la intérprete acompañará al piloto en la próxima fecha del circuito de Fórmula 1, demostrando que su lugar hoy está al lado de la pista, apoyando al hombre que tiene a todo un país en vilo.

La parte más explosiva de esta confirmación es el nivel de "enganche" que tendría el deportista, quien logró encontrar el equilibrio entre la exigencia extrema de su debut en la máxima categoría y una relación estable con una figura de su mismo peso mediático. Mientras el mundo del deporte analiza sus maniobras, el mundo del espectáculo celebra esta unión que combina talento, juventud y un perfil cosmopolita que ya traspasa las fronteras argentinas.

Según reveló el periodista Gustavo Méndez en "La Mañana con Moria" (El Trece), actualmente, la pareja disfruta de su nueva vida en la capital española, ajustando agendas para que los viajes de competencia no afecten la convivencia. El romance de la mega figura de Estados Unidos y el galán de las pistas promete ser el tema central de todas las coberturas de aquí en adelante, dejando claro que para Franco Colapinto, la victoria más importante de este año no se dio bajo la bandera a cuadros, sino en el plano sentimental junto a la mujer que hoy lo acompaña en cada gran premio.