Ángela Torres anuncia una segunda fecha en el Gran Rex tras agotar su primer show

En el último tiempo, Ángela Torres se consolidó como una de las artistas con mayor proyección de la escena local, construyendo un vínculo cada vez más fuerte con su público.

Con cada lanzamiento y presentación en vivo, su crecimiento se volvió evidente: no solo amplió su alcance, sino que también despertó una respuesta apasionada de sus fans, que la acompañan, la celebran y agotan entradas en cuestión de horas.

Ese cariño incondicional se convirtió en el motor de una carrera en pleno ascenso, donde cada show se vive como un ritual compartido entre la artista y una audiencia que no deja de crecer.

Un éxito que se traduce en nuevas fechas

El fenómeno de Ángela Torres no se detiene. Luego de agotar su primera presentación en el Teatro Gran Rex y emocionar a miles de fanáticos, la artista confirmó una segunda fecha el próximo 11 de abril de 2026, en el marco de su tour "No Me Olvides".

Las entradas estarán disponibles desde este martes 17 de marzo a las 10 de la mañana a través de tuentrada.com, en lo que promete ser otro sold out inmediato.

Un show que mezcla emoción, música y teatro

Con una puesta en escena que combina música, teatralidad y romanticismo, Ángela despliega un espectáculo íntimo y potente a la vez. La artista presenta en vivo su primer álbum, "No Me Olvides", un trabajo que refleja su identidad artística con una fuerte impronta personal.

El show recorre canciones como "Vértigo", "Oops!" y "Favorita", esta última distinguida como "Disco de Oro" tras superar los 40 millones de streams, un logro que la cantante celebró junto a su público en una noche inolvidable.

De promesa a realidad: una carrera en ascenso constante

El crecimiento de Ángela no es casualidad. En los últimos meses, la artista compartió momentos clave con figuras internacionales que marcaron su recorrido. Fue elegida para abrir el show de Shakira en el Estadio Vélez, frente a una multitud, y también vivió un encuentro especial con Rosalía, que ella misma definió como uno de los hitos más importantes de su carrera.

Además, brilló ante más de 370.000 personas en la Fiesta de la Confluencia y dejó su huella en el Lollapalooza Argentina 2026, donde el público confirmó su lugar en la escena.

"No Me Olvides": un disco que marca su identidad

El álbum debut de Ángela reúne once canciones que la muestran auténtica, con letras propias y una búsqueda sonora que evita encasillarse en un solo género. Este proyecto no solo conquistó plataformas digitales, sino también escenarios: agotó funciones en el Teatro Margarita Xirgu, el Teatro Coliseo y ahora el Gran Rex.

Una nueva cita imperdible en el Rex

Esta nueva fecha llega impulsada por el éxito rotundo de su primera presentación. Todo indica que el 11 de abril será otra noche cargada de emoción, música y conexión con el público.

El fenómeno de Ángela Torres sigue creciendo y confirma que su lugar ya está entre las grandes figuras de la música argentina actual.