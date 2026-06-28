"Llamaba desesperadamente": el desgarrador detalle que descubrieron en el teléfono de Ernestina Pais tras el impacto que le costó la vida

A medida que avanzan las horas y se conocen los peritajes en torno al trágico accidente que le costó la vida a Ernestina Pais, se revelan detalles que profundizan el dolor en el ambiente artístico.

Tras confirmarse que el Honda Civic de la conductora de 54 años fue embestido por una formación del Tren de la Costa en Martínez, trascendió una desgarradora situación que vivieron los primeros testigos y rescatistas que se acercaron al lugar del siniestro con la intención de auxiliarla.

El impacto contra la formación ferroviaria fue de tal violencia que el teléfono celular de la periodista salió despedido del habitáculo del vehículo, quedando tendido sobre el césped, a un costado del camino y de las vías.

En medio del dramático despliegue del personal de emergencias médicas y las fuerzas de seguridad, la pantalla del dispositivo comenzó a iluminarse de manera insistente.

Según reveló el periodista Ángel De Brito en el programa LAM (América), el teléfono no dejaba de registrar llamadas perdidas de un mismo remitente: el director teatral José María Muscari.

"Su celular quedó al costado del camino y veían que estaba José María Muscari llamando desesperadamente porque Ernestina tenía función en Tigre", relató el conductor televisivo sobre los minutos posteriores a la tragedia.

Una butaca vacía en el teatro

Las insistentes llamadas del director general tenían una razón laboral y de profunda preocupación: esa misma noche del viernes 26 de junio, la actriz debía presentarse en el Teatro Niní Marshall de la localidad bonaerense de Tigre para una nueva función de la comedia El divorcio del año.

Pais compartía el elenco estelar de la obra junto a Romina Gaetani, Rocío Igarzábal, Diego Ramos y Juan Palomino, con quienes venía desarrollando una intensa agenda de presentaciones en distintos puntos del país.

Muscari intentaba comunicarse con ella contrarreloj para coordinar el arribo al teatro, sin saber que su gran amiga acababa de protagonizar el fatal accidente vial que terminaría con su vida de forma instantánea.