Así despidió Benito Fernández a Ernestina Pais: "Te quiero con el alma"

Benito Fernández asistió a la casa velatoria dónde se despiden los restos de Ernestina Pais.

Al salir, brindó unas palabras a la prensa, y se mostró conmocionado al punto de no poder concluir su frase.

Fernández ingresó visiblemente afectado al establecimiento para dar su saludo final. Al retirarse de la casa de sepelios Zuccotti, el modista fue abordado por los medios de comunicación apostados en el lugar. Aunque intentó manifestar públicamente su afecto por la conductora, el dolor y la conmoción del momento lo desbordaron por completo.

"Me emociona un poco... Me dice, como dice Borges: "La única relación que no necesita de la presencialidad es la amistad... te quiero con el alma", logró esbozar el diseñador antes de quebrarse y retirarse.