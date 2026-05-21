Bombazo tremendo: Marcelo Bielsa dejará de ser el DT de la Selección de Uruguay tras el Mundial 2026

Marcelo Bielsa anunció su salida de la dirección técnica de la Selección de Uruguay luego del Mundial 2026. El Loco confirmó que su intención es dar un paso al costado tras participar con la Celeste de la máxima cita del fútbol en Estados Unidos, México y Canadá.

"Me pareció acertado describir cómo hicimos nuestro trabajo, que culmina con el Mundial. Es un milagro poder participar para cualquier profesional y le voy a agradecer toda la vida a Uruguay por permitirme disfrutar de esta competencia", expuso el experimentado entrenador en un evento de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

De este modo, el rosarino empieza a despedirse del equipo Charrúa. Durante su estadía en el vecino país dirigió un total de 35 partidos, en los cuales consiguió 16 victorias, 12 empates y 7 derrotas, y logró un total de 57,14% de efectividad. Además, la Celeste, bajo su mando, anotó 50 goles y recibió 26.