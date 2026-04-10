Blondel destapó la olla de su salida de Boca: "Cuando me iba bien, nadie decía que filtraba cosas

Vive un gran presente en Huracán, donde a fuerza de buenas actuaciones y de goles, es titular indiscutido de la mano del DT Diego Martínez. Y ahora, Lucas Blondel rompió el silencio y habló con lujo de detalles sobre su último tiempo en Boca, periodo en el cual pasó ocho meses sin jugar y se le acusó de filtrar información a la prensa por su relación con la periodista Morena Beltrán.

"Lo más doloroso para mí es cuando la mencionan a ella y la hacen cargo de algo que no es así. Creo que hay pruebas suficientes. Jugué con todos los entrenadores salvo con Miguel (Russo) y Claudio (Úbeda). Después son cosas que pasan en el fútbol. Cuando estaba siendo considerado y me iba bien, nadie decía que filtraba cosas", manifestó.

"En el mundo Boca es muy difícil que no se filtre algo, pasan un montón de cosas y un montón de cosas no pasan pero se dicen igual y la gente cree que pasan. Sí me duele cuando la hacen cargo a ella, uno siempre siente que se banca más cosas que la familia, porque está más acostumbrado a rumores. Son las reglas del juego también y cuando estaba todo bien ella era la mejor del mundo, son cosas que pasan", agregó.

Además, Blondel remarcó que tenía buena relación con sus compañeros: "Sinceramente, estoy tranquilo porque mis compañeros en Boca sabían que no era así. No tuve que aclararlo, en su momento junté a algunos referentes y les dije 'la verdad que no entiendo por qué se está diciendo esto, la verdad que no' y me dijeron 'no te preocupes, no hay ningún problema que sabemos la calidad de persona que sos' y quedó ahí".

Y, para cerrar, se refirió a la relación con el presidente de Boca, Juan Román Riquelme: "Este último tiempo no tuimos mucho contacto, pero sí en estos dos años y medio que estuve, hemos tenido algunas charlas, nada fuera de los normal".