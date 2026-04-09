Ander Herrera le puso picante a la previa del Superclásico entre River y Boca: "En su cancha ha habido influencers y tiktokers"

A diez días de una nueva edición del Superclásico entre River y Boca, el español Ander Herrera calentó el ambiente y compartió una curiosa reflexión en la que comparó como viven el fútbol en las dos veredas del cruce más picante del fútbol argentino: "Aquí hay mucho pique con River porque ha habido influencers y tiktokers en su cancha. Los hinchas de Boca los cargan con eso porque aquí se respeta mucho al hincha de toda la vida".

"Acá el abuelo va con su hijo o su nieto sin perder el tiempo con el teléfono, eso crea una esencia de fútbol de verdad, el que a mí me gusta", apuntó el ibérico, en diálogo con 'Somos El Boro', un programa de Youtube.

El español también aprovechó para hablar de su fanatismo por el Xeneize, algo que ya ha declarado en más de una ocasión, incluso cuando su llegada a Buenos Aires era solo un sueño en su carrera futbolística: "Ya hace un año y medio que estoy en La Boca, es una experiencia muy bonita, la pasión que se vive es única. Respeto a los futbolistas que al final de su carrera se van a Oriente priorizando temas económicos, pero yo priorizo la pasión".

LA FOTO QUE TIENE A HERRERA COMO EJE DE UNA POLÉMICA





Por último, el mediocampista mixto se encargó de explicar qué sucedió en la foto viral en la que pareciera estar golpeando a Juan Ignacio Díaz, fubolista de la Católica, durante el último cruce por la Copa Libertadores. "Parece una piña pero juro que no es, solo intentaba sacármelo de encima", explicó, entre risas, el español, quien ya empezó a palpitar lo que sería jugar el Superclásico del domingo 19 de abril en el Monumental.

La foto que se hizo viral y así fue como Ander Herrera quedó en el centro de la polémica tras el debut Xeneize en la Libertadores.



