Lucas Blondel se entrenó por primera vez en Huracán: el video con un guiño musical a Morena Beltrán

El lateral derecho dejó Boca, se sumó al conjunto de Parque Patricios a préstamo y en su primera práctica fue presentado oficialmente con un video que lo relaciona con su actual pareja.

Lucas Blondel es nuevo refuerzo de Huracán tras su paso por Boca: llega a préstamo por un año con opción de compra y ya fue presentado oficialmente en las redes del club. El flamante futbolista del Globo realizó su primer entrenamientos y el club de Parque Patricios lo acompañó con un video con un guiño a Morena Beltrán, periodista y actual pareja del jugador.

Boca recupera a Ángel Romero para el clásico con San Lorenzo

"Baila Morena", fue la canción elegida por el Globo en la bienvenida a su nuevo refuerzo que buscará continuidad pensando en el Mundial 2026, donde representará la selección de Suiza.

Además, Blondel se reecontrará con Diego Martínez, actual entrenador de Huracán y que también lo dirigió en Tigre y en su paso por Boca. Será la tercera vez que coincidan en clubes distintos.

Lucas Blondel dejó Boca y fue presentado en Huracán: llega a préstamo y buscará relanzar su carrera

