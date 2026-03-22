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Boca vs. Instituto, por el Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional: hora, formaciones y cómo verlo en vivo

Boca Juniors sabe que no tiene margen para el error y debe llevarse los tres puntos ante Instituto de Córdoba en La Bombonera, en un duelo atractivo por el Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional.

Juan Riera
Juan Riera

Boca Juniors recibe hoy domingo a Instituto de Córdoba, desde las 20 en La Bombonera, por la fecha 12 de la Zona A del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional. El árbitro será Leandro Rey Hilfer, quien estará acompañado desde el VAR por Jorge Baliño.

Tras el empate ante Unión de Santa Fe y el complicado grupo que le tocó en la Copa Libertadores, los hinchas de Boca miran al equipo y en especial a Claudio Úbeda con mucha desconfianza. El Xeneize, que suma 14 puntos y marcha sexto en la Zona A y 14° en la tabla anual, tendrá el ingreso de Ander Herrera por el lesionado Santiago Ascacíbar.

Por otro lado, La Gloria de Diego Flores viene de ganarle a Independiente de Avellaneda, pero aún así no le alcanza para cambiar el rumbo de una campaña más que irregular. Lo negativo es que es el segundo equipo que más goles recibió en el torneo.

Probables formaciones de Boca vs. Instituto por el Torneo Apertura 2026

Boca: Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Ander Herrera, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda

Instituto: Manuel Roffo; Giuliano Cerato, Agustín Massaccesi, Leonel Mosevich, Fernando Alarcón, Diego Sosa; Gastón Lodico, Gustavo Abregú, Alex Luna; Franco Jara y Jhon Córdoba. DT: Diego Flores

Cómo ver en vivo Boca vs. Instituto por el Torneo Apertura 2026

El partido entre Boca Juniors enfrentando a Instituto de Córdoba por el Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional será televisado por ESPN Premium, previa contratación del Pack Fútbol. Además, lo vas a poder disfrutar en vivo online por las plataformas digitales de streaming Disney + Premium, Flow, DGO y Telecentro Play.

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