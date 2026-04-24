Platense quiere extender su buena actualidad contra San Lorenzo por el Torneo Apertura: los positivos antecedentes

A partir de las 21:30, Platense recibirá a San Lorenzo por la fecha 16 con la necesidad de ganar para intentar tener una chance de meterse a los playoffs del Torneo Apertura 2026.

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El Calamar no la está pasando nada bien en el campeonato, donde no conoce la victoria hace ocho partidos, de los cuales empató cinco y perdió tres, y marcha en la undécima posición de la Zona B con 16 puntos.

Sin embargo, en ese contexto adverso, los dirigidos por Walter Zunino pueden permitirse una mínima ilusión ya que los últimos antecedentes frente al Ciclón fueron auspiciosos. De hecho, durante 2025, el Marrón se impuso en los dos enfrentamientos contra el Cuervo.

El primero de esos choques, implica una alegría mayor. En mayo, el elenco entonces comandado por la dupla Orsi-Gómez ganó 1-0 en el Nuevo Gasómetro y se metió a la gran final del Torneo Apertura, en el que luego se consagraría.

Pero además, el último duelo data de la fecha 5 del Torneo Clausura, donde esa vez en Vicente López, y también con hinchas visitantes, un doblete de Ronaldo Martínez selló el triunfo del conjunto de Saavedra.

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Claro, ahora la actualidad es muy diferente. San Lorenzo llega con cuatro cotejos sin perder y tendrá la chance de dar un paso clave para obtener su boleto a la siguiente instancia. Algo es seguro: el de esta noche será un encuentro imperdible.