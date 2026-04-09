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¿Se junta con Lionel Messi?: el club de la MLS que pretende a Neymar

Neymar, actualmente jugador del Santos de Brasil, es pretendido por un club de la MLS.

 El futuro de Neymar podría estar lejos de Santos, ya que Cincinnati comenzó a tantear la posibilidad de incorporarlo, aún sabiendo que el futbolista mantiene contrato con el Peixe hasta fin de año.

Según New York Times, "Cincinnati está evaluando el interés y las exigencias de Neymar, al tiempo que mantiene conversaciones internas sobre si conviene intentar fichar a la superestrella mundial"

Incluso, desde ese medio aseguraron que "el club considera que su poderío financiero y sus nuevas instalaciones resultarían atractivas para una estrella como Neymar".

En lo que va del año, el atacante de 34 años alcanzó a disputar un total de 494 minutos, los cuales se reparten en 6 partidos: convirtió tres goles y brindó la misma cantidad de asistencias.


Actualmente, el astro tiene como objetivo ponerse bien físicamente con la esperanza de ser convocado por Brasil para el Mundial 2026.

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