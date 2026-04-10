Boca comenzará con una obra que aumentará pronto la capacidad de la Bombonera

Si bien ya hay un gran proyecto, del cual se están esperando una serie de autorizaciones necesarias para comenzarlo, Boca planea realizar una ampliación de la Bombonera en el corto plazo. La misma permitirá que el estadio aumente su capacidad en 3.000 espectadores gracias a un estudio que arrojó ese resultado.

Esto es posible gracias a que la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme contrató especialistas para que lleven a cabo un estudio de isóptica, un cálculo arquitéctonico y geométrico utilizado para determinar la curva de visibilidad máxima en estadios.

Para el mismo se consideraron cuatro variables: la distancia con el campo de juego, el ángulo de visión, la altura de las filas y la pendiente de las tribunas. El resultado del mismo arrojó que era posible hacer cambios que aumenten la capacidad en 3.000 espectadores.

Con los resultados en mano, se tomó la decisión de modificar las pendientes de las populares bajas, estas cuentan con una curvatura y pasarán a ser rectas. De esta forma, se acercarán a los arcos y permitirán el ingreso de 1.500 espectadores extra en cada una de ellas. Cabe destacar que esto forma parte de las remodelaciones planificadas.

En paralelo ya se trabaja en la quita de 500 asientos de la tribuna norte alta para que esta vuelva a ser popular, fruto de esto, 1500 xeneizes más podrán asistir a los partidos, también sigue en proceso la creación del flamante patio de comidas con once puestos gastronómicos en la platea L.



