Marc Márquez ganó la sprint del GP de España de MotoGP tras una carrera caótica y presiona en el campeonato

Marc Márquez con Ducati se quedó con una espectacular victoria en la carrera sprint del Gran Premio de España de MotoGP, disputada en el Circuito de Jerez, y se mete de lleno en la pelea por el campeonato.

La competencia estuvo marcada por condiciones climáticas cambiantes, con lluvia en pleno desarrollo que alteró por completo el resultado. Márquez, que había perdido posiciones tras ser superado por su hermano Álex Márquez, tomó una decisión clave a cuatro vueltas del final: entrar a boxes para cambiar de moto y colocar neumáticos de lluvia.

Esa maniobra resultó determinante. Minutos después, varios pilotos comenzaron a caerse por la pista mojada, lo que permitió al español recuperar terreno rápidamente hasta quedarse con el liderazgo a falta de tres vueltas.

El podio lo completaron los italianos Francesco Bagnaia y Franco Morbidelli, ambos también con Ducati.

Cómo quedó el campeonato de MotoGP

Con este triunfo,el segundo de la temporada tras la sprint de Brasil, Márquez alcanzó los 57 puntos y escaló a la cuarta posición del campeonato, cuyo líder sigue siendo Marco Bezzecchi (Aprilia).

También sumaron puntos Brad Binder, Fabio Di Giannantonio, Raúl Fernández, Fabio Quartararo, Johann Zarco y Luca Marini.

Cuándo se corre la carrera principal

La carrera principal del GP de España de MotoGP se disputará este domingo desde las 9 de Argentina, en lo que promete ser otra jornada clave para la lucha por el título.